Qualificazioni Mondiali | Estonia - Italia, dove vedere il match in tv e in streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna la Nazionale e ripartono le gare per la qualificazione al prossimo Mondiale del 2026. Per gli impegni di ottobre, prima di Israele, l'Italia di Gattuso affronterà l'Estonia sabato 11 ottobre alle 20:45. La partita si giocherà a Le Coq Arena di Tallin e sarà fruibile in diretta tv e in chiaro su RAI 1, oltre che in streaming sulla piattaforma Raiplay.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.