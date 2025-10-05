Serie A | Udinese-Cagliari: tante emozioni ma al Bluenergy è pari e patta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un punto a testa per Udinese e Cagliari in una gara in cui non sono mancate le emozioni. La formazione di Pisacane passa in vantaggio con Borrelli ma il gol sveglia l’Udinese che va vicino al pari in diverse occasioni con Atta, Davis e Piotrowski a cui Caprile nega sempre il gol. Nel finale di primo tempo i friulani colpiscono anche il palo con Atta.

Nella ripresa la squadra di Runjaic trova il pari con Kabasele e in diverse occasioni sfiora il 2-1 con Zaniolo che spara alto a due passi dalla porta. Anche Cagliari sfiora il vantaggio con Luvumbo ma l’ultima emozione è firmata Udinese con Caprile che intercetta il tiro di Davis e Deiola che di tacco leva la palla dalla porta mandandola sopra la traversa.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.