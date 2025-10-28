Serie A | Camarda sbaglia e esce in lacrime: il Napoli festeggia a Lecce

Vince ancora il Napoli di Antonio Conte a cui basta la rete di Anguissa per piegare un buon Lecce.

La squadra di Di Francesco non ha reso la vita facile agli azzurri e ha avuto anche la chance di passare in vantaggio con un calcio di rigore sbagliato però da Camarda a cui Milinkovic-Savic ha negato la rete e con l'ex Milan uscito dal campo in lacrime.

Il Napoli consolida quindi il primo posto in classifica salendo a quota 21 punti.

