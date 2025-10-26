Serie A | la Roma batte il Sassuolo, il Cagliari evita la sconfitta
Si concludono anche le partite delle ore 15.00 dell'ottavo turno di Serie A. La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta in Europa League contro il Viktoria Plzen, rialza la testa e torna in cima alla classifica, insieme al Napoli (18 punti), battendo di misura il Sassuolo di Grosso. Una partita equilibrata che i giallorossi hanno sbloccato con Paulo Dybala - prima rete in Serie A da febbraio - dopo appena 16' minuti. L'attaccante argentino approfitta di una respinta di Muric sul tiro di Cristante e centra lo specchio a porta sguarnita. I neroverdi accennano una reazione, si creano anche delle buone occasioni, ma senza mai preoccupare seriamente Svilar.
VERONA-CAGLIARI - Termina 2-2, invece, l'altro match di questo primo pomeriggio domenicale di Serie A. Il Verona spreca l'opportunità di portarsi a casa la prima vittoria del suo campionato, il Cagliari rimonta ed evita la sconfitta superando momentaneamente la Lazio in classifica di un punto (i biancocelesti alle 20.45 giocheranno contro la Juve all'Olimpico). Gli scaligeri si portano avanti di due gol grazie alle reti di Gagliardini al 23' e di Orban al 63'. Poi il crollo. Il Cagliari al 77' accorcia con Idrissi e al 92' trova anche il pari firmato Mattia Felici.
PROSSIMI APPUNTAMENTI DELL'8°GIORNATA - Il prossimo appuntamento di questa ottava giornata di campionto sarà quello delle ore 18.00 tra la Fiorentina e il Bologna. I Viola di Stefano Pioli sono alla ricerca dei primi 3 punti della loro Serie A. Attualmente il misero bottino racimolato è frutto di 3 pareggi in 7 partite. I falsinei, invece, vogliono mantenere il passo di Napoli e Roma ma, soprattutto, approfittare dell'occasione per scavalcare l'Inter (distante 2 punti) e portarsi a una misura di distanza dal Milan. Alle 20.45 chiuderanno la giornata Lazio e Juve.