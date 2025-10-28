Serie A | Ancora un pari per l'Atalanta: contro il Milan è 1-1
28.10.2025 22:42 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Quinto pareggio conecutivio per l'Atalanta che alla New Balance Arena impatta per 1-1 contro il Milan di Allegri. I rossoneri sbloccano la gara dopo appena quattro minuti di gioco con il primo gol in rossonero di Ricci a cui, poco dopo, risponde Lookman che torna a segnare cinque mesi dopo l'ultima volta.
Nella ripresa entrambe le squadre provano a portare a casa l'intera posta in palio ma alla fine devono accontentarsi di un pari.
Un punto che permette al Milan di salire a quota 18 punti e all'Atalanta di raggiungere 13.
