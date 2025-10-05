Melli sicuro: "La Lazio si è salvata, ma il pareggio è giusto". E su Piccinini...

Pareggio in extremis. La Lazio recupera il Torino sul 3-3 grazie al rigore segnato da Cataldi. Ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha commentato la prestazione dei biancocelesti e soprattutto quella dell'arbitro Piccinini. Di seguito le sue parole: “Piccinini non dovrebbe arbitrare più, questo è un po’ il mio pensiero, perché se non ti accorgi in un’azione così, sei a quattro passi, che quello è un sacrosanto calcio di rigore, è meglio che appendi il fischietto al chiodo".

"Quella che doveva essere la domenica vincente dei Cancellieri è rimasta comunque la domenica di Cancellieri, ma la Lazio ha rischiato pesantemente di perdere. Forse il pareggio è giusto, però Baroni l’ha conquistato e direi che abbia i maggiori motivi per rimpiangere quello che è accaduto, perché avrebbe dovuto secondo me, per come si erano messe le cose nel secondo tempo, addirittura vincere. Baroni salva il posto meritatamente, perché ho visto un Torino più in salute, con maggiore tenuta atletica, con maggiore resistenza alla fatica rispetto alla Lazio. La Lazio si è salvata perché ha alcuni giocatori, soprattutto nella fase offensiva, qualitativamente migliori, ma io credo si possa dire che il confronto Sarri-Baroni vede l’ex allenatore della Lazio in vantaggio”.

