Lazio, Diego Gonzalez domina in Messico: gol e assist contro il Juarez

Diego Gonzalez va forte in Messico. L'esterno paraguaiano, in prestito dalla Lazio, continua a fare benissimo con la maglia dell'Atlas. Dopo il gol e l'assist nell'ultima partita contro il Juarez, terminata con la vittoria per 3-1, il classe 2003 è arrivato a quota cinque reti e cinque assist in stagione. Il club messicano, fino al 31 dicembre 2025, ha l'opzione per riscattarlo e acquistarlo a titolo definitivo.

