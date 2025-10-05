Lazio | Mauri e il suo incubo: "Arrestato da innocente, ma il carcere ti fortifica"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ex giocatore nonché capitano della Lazio, ora Stefano Mauri studia da agente da Lodovico Spinosi, ma nell'intervista a La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare di quei sette giorni trascorsi in carcere leggendo le pagine dell'inchiesta sul Calcioscommesse. "È stato il momento più brutto della mia vita. All'alba del 28 maggio 2012 finii in carcere da innocente, accusato di associazione a delinquere e frode sportiva", spiega l'ex biancoceleste.

Mauri racconta poi l'esperienza della galera, di come lo abbia fortificato: "Dopo non ti fa più paura niente". Passava le giornate leggendo le carte - più di mille pagine. Il suo rammarico rimane la sensazione di passare ancora per quello che "si è venduto le partite", invece non è mai stato così. "S'è parlato del nulla, si sono tirati in ballo dei nomi e io ero quello da dare in pasto ai media". Alla fine il tutto s'è concluso con una squalifica di sei mesi per Mauri per omessa denuncia. Nell'intervista, l'ex centrocampista coinvolge i tifosi della Lazio: "Cosa mi ha insegnato questa vicenda? A capire chi mi vuole bene, come i tifosi della Lazio e la società, non mi hanno mai lasciato solo".

