IL TABELLINO di Como Women - Lazio Women 1-2
Serie A Women Athora | I giornata
Domenica 5 ottobre 2025, ore 12:30
Stadio Ferruccio, Seregno (MB)
COMO WOMEN - LAZIO WOMEN 1-2
Marcatrici: 69' Le Bihan (L), 79' Piemonte (L), 89' Bernardi (C)
COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Bergersen, Sagen, Howard, Szabo; Madsen (81' Bernardi), Vaitukaityte, Petzelberger (86' Picchi); Kramzar (75' Pavan), Lehmann, Nischler. A disp.: Schroffenegger, Ruma, Marcussen, Chidiac, Cecotti. All.: Stefano Sottili
LAZIO WOMEN (4-3-3): Durante; Castiello, Mesjasz, D'Auria, Oliviero; Vernis, Benoit, Simonetti (91' Martin); Le Bihan (84' Cafferata), Piemonte, Monnecchi (64' Visentin). A disp.: Karresmaa, Ashworth-Clifford, Mancini. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Francesco Aloise (sez. Voghera); Assistenti: Andrea Manzini - Marco Colazzo; IV Ufficiale: Francesco Comito; Operatore FVS: Cosimo Schirinzi
NOTE. Ammonite: 14' Kramzar (C), 40' Castiello (L), 50' D'Auria (L), 60' Simonetti (L), 93' Lehmann (C)
Recupero: 2' p.t.; 5' s.t.
