RIVIVI DIRETTA - Lazio Women, esordio vincente col Como: la decidono Le Bihan e Piemonte
Serie A Women Athora | I giornata
Domenica 5 ottobre 2025, ore 12:30
Stadio Ferruccio, Seregno (MB)
COMO WOMEN - LAZIO WOMEN 1-2: 69' Le Bihan (L), 79' Piemonte (L), 89' Bernardi (C)
COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Bergersen, Sagen, Howard, Szabo; Madsen (81' Bernardi), Vaitukaityte, Petzelberger (86' Picchi); Kramzar (75' Pavan), Lehmann, Nischler. A disp.: Schroffenegger, Ruma, Marcussen, Chidiac, Cecotti. All.: Stefano Sottili
LAZIO WOMEN (4-3-3): Durante; Castiello, Mesjasz, D'Auria, Oliviero; Vernis, Benoit, Simonetti (91' Martin); Le Bihan (84' Cafferata), Piemonte, Monnecchi (64' Visentin). A disp.: Karresmaa, Ashworth-Clifford, Mancini. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Francesco Aloise (sez. Voghera); Assistenti: Andrea Manzini - Marco Colazzo; IV Ufficiale: Francesco Comito; Operatore FVS: Cosimo Schirinzi
Ammonite: 14' Kramzar (C), 40' Castiello (L), 50' D'Auria (L), 60' Simonetti (L), 93' Lehmann (C)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+4' Visentin col sinistro, il tiro è di facile lettura per Gilardi.
90'+3' Ammonita Lehmann per un fallo ai danni di Visentin.
90+1' Cambio per la Lazio: fuori Simonetti, dentro Martin.
90' Concessi 5' di recupero
89' Gol del Como! Si distrae la Lazio e Pavan ne approfitta. Assist per Bernardi che, senza difficoltà, spiazza Durante e accorcia le distanze.
88' Piemonte subisce fallo, intervento irregolare di Picchi. Niente giallo, ma c'è punizione per la Lazio.
86' Altro cambio per il Como: esce Petzelberger, entra Picchi.
84' Sostituzione Lazio: esce Le Bihan, entra Cafferata.
83' Tentativo di Nischler, ma Durante con sicurezza fa sua la sfera.
81' Sostituzione Como: dentro Bernardi, esce Madsen.
79' GOOOOOOOOOOOOOOL! Assist al bacio di Le Bihan per Piemonte che con facilità, di testa, riesce a infilarla alle spalle di Gilardi.
75' Sostituzione Como: entra Pavan al posto di Kramzar.
69' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Giocata di Visentin che apre per il cross di Oliviero e Le Bihan, di testa, riesce a metterla alle spalle di Gilardi.
64' Sostituzione Lazio: esce Monnecchi, entra Visentin.
62' Kramzar pericolosa, arriva al limite da sola. Castiello e Oliviero riescono in qualche modo a liberare.
60' Il Como conquista un calcio di punizione da posizione molto interessante. Nischler alla battuta, tiro centrale che scavalca la barriera e la palla finisce perfettamente tra le braccia di Durante.
60' Ammonita Simonetti, ha commesso fallo su Kramzar.
57' Nischler ci prova dalla distanza, ma la conclusione si spegne sul fondo.
54' Palla interna di Kramzar, si è infilata Petzelberger ma c'è la chiusura della difesa biancoceleste.
53' Conclusione di Simonetti, un tiro sbilenco che finisce oltre la porta.
50' Giallo per D'Auria, ha commesso fallo su Kramzar.
49' Castiello cerca di dare ossigeno alla manovra della Lazio.
46' Il primo pallone del secondo tempo è giocato dal Como.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: sono 2' di recupero.
45' Fallo di Szabo, calcio di punizione per la Lazio.
40' Ammonita Castiello per aver ostacolato la rimessa del portiere.
36' Monnecchi per Piemonte, la numero 18 biancoceleste però viene chiusa da Szabo. Conquista almeno l'angolo.
31' Buono lo sviluppo tutto in verticale del Como. Lehmann in profondità per Nischler che prova la conclusione, ma c'è la risposta di Durante.
26' Calcio di punzione per il Como, da posizione interessante. Kramzar alla battuta, cross teso ma funziona bene il lavoro di protezione della difesa biancoceleste. Arriva poi il tentativo di Szabo, ma c'è la parata di Durante.
23' Sagen in profondità, c'è la chiusura di Benoit che fa ripartire la Lazio.
22' Fallo in attacco di Lehmann, la Lazio conquista un calcio di punizione battuto poi da Mesjasz.
19' Calcio di punizione per il Como, Nischler sul pallone che va in porta. C'è la risposta di Durante.
18' Nischler prova a andare in profondità da Kramzar, ma la palla è troppo lunga per la numero 33.
16' Occasione per la Lazio sugli sviluppi di un calcio di punizione, Mesjasz di testa chiama in causa Gilardi.
15' Ci prova il Como con un'incursione di Madsen, ma Oliviero la blocca e conquista palla.
14' Ammonita Kramzar per una trattenuta su Oliviero.
10' Passa Oliviero che si mette alle spalle Bergersen e mette un buon pallone in mezzo per Piemonte, ma c'è l'anticipo dell'avversaria che allontana il pericolo. Avvio frizzantino della numero 13 biancoceleste.
7' Buon lavoro di sponda di Piemonte, poi l'apertura per Vernis che serve Oliviero. Quest'ultima va al tiro, ma chiama in causa Gilardi.
3' Szabo sbaglia il passaggio, D'Auria ne approfitta per mandare in verticale la Lazio. Si fa vedere Monnecchi che però viene fermata dall'avversaria.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
Buongiorno amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Como - Lazio Women, valida per la prima giornata di Serie A Femminile. Appuntamento col calcio d'inizio alle 12:30.
