Alice Mangione, le nozze con Marco: il sì della lazialissima campionessa italiana

Fonte: TuttoGossipNews.it

Un altro emozionante, lieto e gioioso traguardo per la sprinter azzurra Alice Mangione di Niscemi, campionessa italiana ed internazionale dei 400 metri piani. Alice, tifosissima della Lazio, ha voluto tagliare il felice traguardo di uno dei giorni più belli della sua vita, quello delle nozze, proprio nella sua... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ALICE MANGIONE <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.