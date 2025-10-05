Lazio, i tanti infortuni diventano un caso: riflessioni a Formello

L’infermeria è piena, i giocatori ai box diventano ogni giorno di più. Gli infortuni della Lazio negli ultimi giorni si sono praticamente moltiplicati. Ai lungodegenti Vecino, Dele-Bashiru e Rovella si sono aggiunti Marusic, Pellegrini e Zaccagni. Solo Lazzari e Patric sono appena rientrati, ma anche loro erano fermi da settimane. Per questo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ora a Formello verrà fatto un punto su tutti questi problemi fisici. Si cerca la causa, la motivazione principale per capire se gli infortuni muscolari sono legati alla preparazione o ai campi rizollati di Formello, ritenuti duri dallo staff tecnico di Sarri.

