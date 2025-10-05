Lazio, il ricordo della mamma di Guerini con Cancellieri: "Ieri, oggi e per sempre" - FOTO

Matteo Cancellieri si sta prendendo la Lazio. Dopo il gol contro il Genoa si è regalato una doppietta spettacolare all'Olimpico contro il Torino. Sulle sue storie Instagram, la madre di Daniel Guerini, ragazzo delle giovanili biancocelesti scomparso a marzo del 2021, ha pubblicato alcune foto di loro due insieme. "Ieri, oggi e per sempre", si legge. Di seguito il post.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.