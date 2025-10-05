Serie A, Milan - Juve e non solo: il programma della giornata
Archiviato il sabato di Serie A, la sesta giornata di campionato continua con altre cinque gare in programma. La domenica si aprirà con il lunch match delle 12:30, che vedrà Udinese e Cagliari, entrambe reduci da una sconfitta, sfidarsi al Bluenergy Stadium. Alle 15:00 si prosegue con la sfida tra Bologna e Pisa e con quella tra la Roma di Gasperini e la Fiorentina, autrice, fin qui, di un pessimo inizio di campionato. Alle 18:00 il Napoli ospiterà il Genoa, mentre a concludere il weekend sarà il big match tra la Juventus e il Milan, che dopo il successo sulla squadra di Conte punta a tenersi la vetta della classifica.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.