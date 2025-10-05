Lazio - Torino | Cataldi leader: decisivo dal dischetto. Le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Ennesima prova di grande sostanza e responsabilità quella sfoderata contro il Torino da Danilo Cataldi, che al 103' ha salvato la Lazio trasformando il calcio di rigore del 3-3. In un momento di grande difficoltà per le tante assenze a centrocampo, il classe 1994 ha risposto ancora una volta presente, disputando una gara ordinata e lucida, per poi ergersi a leader prendendosi la responsabilità di calciare un penalty che pesava più di un macigno. Tornato in estate dal prestito alla Fiorentina, Danilo sembrava doversi accontentare di un ruolo da comprimario dietro al più quotato Rovella. A causa della pubalgia, però, l'ex Genoa dovrà operarsi e stare fuori almeno un mese, ma con queste prestazioni, la sensazione è che Cataldi potrebbe non farne sentire la mancanza. Di seguito le sue pagelle dei principali quodiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Cataldi 7

CORRIERE DELLO SPORT - Cataldi 7.5

IL MESSAGGERO - Cataldi 7.

