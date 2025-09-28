WOMEN | Como - Lazio: quando e dove seguire il match in tv e streaming

Archiviata l'eliminazione dalla Women's Cup in semifinale nel derby contro la Roma, la Lazio Women è pronta a debuttare nella sua seconda stagione in Serie A. Le biancocelesti all'esordio sfideranno il Como in trasferta, l'appuntamento è fissato per domenica 5 ottobre alle 12:30 presso lo stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in live streaming e on demand tramite app o sito ufficilae avvalendosi di una smart tv, pc, smartphone, tablet o console.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE