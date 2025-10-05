Lazio - Torino | Tavares e i soliti limiti difensivi: le pagelle dei quotidiani

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Se Cancellieri e Cataldi sono state le note liete di Lazio-Torino, per Nuno Tavares continuano ad arrivare le bocciature. I principali quotidiani sportivi, all'indomani del match contro il Torino, valutano in modo insufficiente la sua prova: si va dal 4.5 del Messaggero al 5 della Gazzetta, concludendo col 5.5 del Corriere. Soliti limiti difensivi, troppi spazi lasciati a Pedersen sulla corsia sinistra, che si rende decisivo nel gol dell'1-0. Corre tanto, e forse potrebbe essere apprezzato perlomeno l'impegno, ma la fase difensiva continua a essere un problema per il portoghese, arma in più nella prima parte della scorsa stagione. Insomma, dopo il grossolano errore nel derby e la panchina contro il Genoa, Sarri ha dato di nuovo fiducia e spazio a Nuno, che però non l'ha affatto ripagata. Vediamo i voti nel dettaglio:

CORRIERE DELLO SPORT: 5.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 5

IL MESSAGGERO: 4.5

