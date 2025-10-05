Ex Lazio | Nesta sul suo futuro in panchina: “Sono pronto per ripartire forte”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È ancora senza squadra, Alessandro Nesta. Dopo l’esperienza sfortunata dello scorso anno con il Monza, l’ex difensore della Lazio sta aspettando l’occasione giusta per ripartire in panchina. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio del suo futuro da allenatore. Di seguito le sue parole: “Sto studiando tanto, è un momento di profonda analisi anche delle esperienze passate. Sono pronto per ripartire forte, so che voglio fare l’allenatore nella vita e ho la consapevolezza di poterlo far bene. In Italia che è il mio Paese o all’estero: valuto tutto, l’importante è poter crescere e fare cose buone”.

