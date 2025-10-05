Lazio - Torino | Dia non si accende e delude ancora: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Dopo che la prova tutto sommato positiva di Genova gli aveva fatto lasciare alle spalle il disastroso derby disputato, contro il Torino Boulaye Dia si è spento nuovamente. Il senegalese non è risultato mai al centro della manovra, non riuscendo a creare pericoli e neppure a combinare con Castellanos come ci si aspettava. A completare il tutto, il solito gol sbagliato davanti alla porta, anche se il fuorigioco (da verificare) segnalato dall'assistente sminuisce l'errore. Quanto fatto vedere a Marassi da sottopunta aveva lasciato delle sensazioni positive, venute meno con la prestazione opaca ed evanescente offerta contro i granata. Di seguito le sue pagelle ad opera dei principali quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Dia 5.5

CORRIERE DELLO SPORT - Dia 4.5

IL MESSAGGERO - Dia 5

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.