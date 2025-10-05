WOMEN | Grassadonia: "È stata una Lazio camaleontica, brave le ragazze a..."

La Lazio conquista i primi tre punti in campionato, battendo in trasferta il Como 1-2. Una gara non facile, considerando anche le tante assenze nella rosa biancoceleste come Reyes (squalificata), Goldoni, Mancuso, Karczewska e Connolly. Al termine della gara, ai microfoni ufficiali del club, mister Grassadonia ha analizzato così la prestazione del gruppo: “Le ragazze sono state veramente brave, è sempre la prima di campionato contro una squadra che si è rinforzata molto. Volevamo partire bene, è stata una partita dalla grande predisposizione mentale e sacrificio. Venivamo dalla partita con la Roma che è stata difficile da superare, complimenti alle ragazze perché viste le grandi assenze non era facile”.

“Le ragazze hanno capito il piano gara, non dovevamo concedere profondità. È stata una Lazio camaleontica, ha capito il sacrificio. Faccio i complimenti a tutte, a chi è entrata e a chi ha giocato in un ruolo non suo”.

“Che segnale diamo al campionato? Alle ragazze prima della gara ho detto che non sono inferiori a nessuno, questa è la stagione della consapevolezza e maturità. La squadra ha dimostrato di esserci e di aver capito la lezione dell’anno scorso quando si è perso per mancanza di malizia e esperienza. Bisognava rispondere presente e le ragazze l’hanno fatto. Sarà un campionato molto difficile, si è livellato verso l’alto, ma le ragazze vogliono essere protagoniste”.

“Potenziale in attacco? Anche qui siamo in emergenza perché c’è Karczewska ancora fuori, ma potevamo passare in vantaggio anche nel primo tempo. Mi interessava la risposta dal punto di vista mentale, dell’approccio alla gara. Sono contento per loro perché questa vittoria l’hanno voluta. Il piano gara era una partita di sofferenza, non potevamo concedere profondità e hanno fatto un lavoro di grande sacrificio e non hanno mai rischiato a parte il gol che è stato un errore di leggerezza. Dobbiamo lavorare sulla gestione della palla ancora”.

“Genoa? Comincerò a studiarla stasera, sarà un campionato difficile quindi testa bassa e lavoro”.

