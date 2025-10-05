WOMEN | Lazio, Le Bihan: "Era importante iniziare bene, avevamo un piano..."

Clarisse Le Bihan è stata protagonista del match tra Como e Lazio, autrice del gol che ha sbloccatao la gara e dell'assist per Piemonte che ha firmato il raddoppio. Ai microfoni ufficiali del club, la francese ha detto: “Non so spiegare l’emozione, mi sento molto bene su questo campo anche quando è tosta. Sento che si può fare la differenza sulle piccole cose, oggi sono molto felice di aver aiutato la squadra a vincere.Abbiamo avuto qualche cambiamento questa estate, ma siamo molto unite e l’ambiente è bello. Abbiamo saputo soffrire oggi, non era semplice. Avevamo un piano gara, l’abbiamo rispettato e alla fine ha pagato. Ci sono tante cose da fare per migliorarci ancora”.

“Un gol è un gol, ma questo era veramente importante per noi. Sono contenta di iniziare la stagione così e soprattutto di vincere. Per noi la sconfitta contro la Roma è stata difficile da gestire, ma abbiamo fatto un bel percorso perché siamo finite tra le prime quattro della Women’s Cup quindi per noi era ancora una cosa positiva. Per noi era importante iniziare bene la stagione, l’anno scorso non è stato così e volevamo dimostrare di avere più maturità. Siamo pronte per fare una grande competizione quest’anno. Genoa? Non ho visto tante partite del Genoa, non so che aspettarmi ma siamo in casa quindi spero che giocheremo con personalità e fare tre punti”.

