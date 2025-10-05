Lazio | Dele-Bashiru spera nel rientro in lista, ma dipende da Vecino: il punto

Possibilità di rientro. Dopo la sosta in casa Lazio si faranno nuove valutazioni sulla lista della Serie A, in particolare sulla posizione di Dele-Bashiru che prima del Genoa è stato escluso dall'elenco per inserire Basic. Il nigeriano, infortunato, da programma sarebbe dovuto rientrare alla ripresa del campionato contro l'Atalanta (19 ottobre). Secondo quanto riportato da Il Messaggero, può sperare di essere reintegrato solamente se Vecino non sarà pronto. L'uruguaiano, ormai ai box da praticamente due mesi, proverà a tornare a disposizione di Sarri proprio a Bergamo. Ma non è ancora sicuro, per questo Dele-Bashiru può avere qualche possibilità.

