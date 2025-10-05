WOMEN | Lazio, Benoit: "Inizio difficile, ora cerco continuità. E sul ruolo..."

Alice Benoit, in campo oggi 90' contro il Como, ha commentato così il suo ritorno a pieno regime dopo tanto tempo ai box per un infortunio: “Cerco di dare il massimo per la squadra, sono stata ferma un bel po’. Ho ascoltato molto D’Auria che è più esperta in questo ruolo e il mio portiere, è andata bene. Abbiamo preso i tre punti, bene. La differenza è a livello mentale, leggere le situazioni. Sono tutte cose nuove per me, è stato uno sforzo a livello mentale. Come sto? Io ho avuto un inizio di stagione difficile con due lesioni, sono molto contenta di essere rientrata e di aver giocato 90’, di aver avuto buone sensazioni. Voglio dare continuità. Alternativa in difesa? Mi adatto, sceglierà il mister dove devo giocare. Oggi siamo riuscite a vincere in un campo dove è difficile giocare, sono sempre gare complicate contro il Como. Obiettivo raggiunto, ora prepariamo la prossima”.

“Credo che questo gruppo abbia una forza mentale incredibile, volevamo raggiungere la finale in Women’s Cup e non ci siamo riuscite. Quando è così devi lavorare e pedalare, non è facile rispondere subito dopo e ci siamo riuscite quindi significa che abbiamo anti valori e siamo pronte a affrontare questo campionato”.

