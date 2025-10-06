Italia, Politano out per infortunio: Gattuso chiama Spinazzola

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver già perso Mattia Zaccagni per infortunio, sostituito da Roberto Piccoli, l'Italia deve rinunciare anche a Matteo Politano. L'esterno del Napoli si è fermato a causa di un affaticamento muscolare durante la sfida di campionato contro il Genoa e non sarà arruolabile per le due sfide in programma contro Estonia e Israele, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Al suo posto, il ct azzurro Gattuso ha deciso di convocare Leonardo Spinazzola, che mancava in Nazionale dal 2023.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.