Calciomercato Lazio | Sarri vuole Insigne, Fabiani ha altro in mente: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio si avvicina e vanno cercate soluzioni fattibili. Lotito non vuole sbilanciarsi sullo sblocco totale del mercato, al momento sarà a saldo zero. Poi se il credito di 12-13 milioni passerà l'esame della Commissione, si vedrà. Intanto, il mercato a saldo zero è garantito e sarebbe sufficiente per tesserare lo svincolato Lorenzo Insigne.

L'ideale sarebbe che arrivasse nel breve termine, un uomo in più per sostituire l'infortunato Zaccagni, ma non è possibile prima di fine novembre. Come riporta Il Messaggero, Sarri insiste per averlo, ma Fabiani ha altro in mente. Per il diesse, l'ideale sarebbe rilanciare Noslin. L'investimento è stato importante e domenica è stato decisivo per pareggiare la gara.

