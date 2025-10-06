Fiorentina, colloquio Pioli-dirigenza: la decisone della società sul futuro del tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Nessun passo indietro, la Fiorentina ha deciso di proseguire con Stefano Pioli nonostante l’inizio di stagione in salita e i soli tre punti conquistati nelle prime sei giornate. A seguito del ko interno subito per mano della Roma il tecnico Pioli insieme al ds Pradè, al direttore tecnico Goretti e al direttore generale Ferrari si sono confrontati e all’allenatore è stata ribadita la fiducia.

Anche la proprietà, quindi la famiglia Commisso, ha confermato la volontà di proseguire al momento con Pioli.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.