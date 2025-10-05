Ex Lazio | Almeyda annienta il Barcellona: il Siviglia vince 4-1

TUTTOmercatoWEB.com

Vittoria roboante del Siviglia di Matias Almeyda, ex centrocampista della Lazio. Al Sanchez Pizjuan i biancorossi hanno annientato il Barcellona di Flick, privo di Lamine Yamal per infortunio, per 4-1. In gol Sanchez (ex della partita), Romero, Carmona e Adams; a nulla è servita la rete di Rashford, mentre Lewandowski ha sbagliato un calcio di rigore nel secondo tempo.

