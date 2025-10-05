Lazio, Nuno Tavares suona la carica: "Continuiamo il nostro lavoro!" - FOTO

Dopo l'errore che è costato il derby alla Lazio, Nuno Tavares è tornato titolare all'Olimpico. Con il Genoa è subentrato a Pellegrini, partito dal primo minuto; con il Torino, invece, si è ripreso il suo posto a sinistra, complice anche l'infortunio del suo compagno. Dopo il pareggio con i granata, il portoghese ha pubblicato alcune foto della partita scrivendo: "Continuiamo il nostro lavoro". Di seguito il post.

