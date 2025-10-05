Fiorentina, Pioli commenta la crisi della viola: le parole del tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

Non esce dalla crisi la Fiorentina che incappa in un’altra sconfitta, questa volta per mano della Roma. Al termine della sfida il tecnico Pioli ha quindi analizzato il momento della viola ai microfoni di Dazn: "Mi spiace per tutti, per noi, per i calciatori, per l'ambiente. La squadra ha dimostrato, però, oggi di avere valori importanti: siamo lontani dalla Roma in classifica, ma non nelle qualità”.

“Non è il mio futuro il problema. Dobbiamo solo trovare i risultati. Siamo tutti uniti per lavorare nel migliore dei modi. Ci aspetta un calendario difficile ma abbiamo la forza e le qualità per superare queste prove”.

