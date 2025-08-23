RITORNO A SCUOLA A TINTE BIANCOCELESTI? CORRI AL LAZIO FAN SHOP
Dopo le vacanze estive sarà tempo di tornare a scuola. Perché non farlo con il materiale della Lazio. Tutto il materiale scolastico è disponibile al Lazio Fan Shop. Penne, quaderni diari e molto altro sono lì per te. Cosa stai aspettando? Corri in via degli Scipioni o visIta il sito ufficiale www.laziofanshop.it,
LAZIO FAN SHOP È APERTO TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO 10-19.30!
Dove? In Via degli Scipioni 84 (Metro A - Ottaviano S.Pietro)
Telefono: 06 3973 7890
Le novità non sono finite qui: collegati su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili!
"La fede nella Lazio è un dono che va preservato, difeso, tramandato".
LAZIO FAN SHOP È APERTO TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO 10-19.30!
Dove? In Via degli Scipioni 84 (Metro A - Ottaviano S.Pietro)
Telefono: 06 3973 7890
Le novità non sono finite qui: collegati in questi giorni su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili! Troverai anche le foto di altri prodotti, sono tantissimi! E lo shopping online puoi farlo anche su Facebook e Instagram!