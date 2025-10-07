Lazio, senti Mellone: "Sarri sofferente. Mi rifiuto di essere felice per un pari"

Secondo piccolo bilancio stagionale in casa Lazio dopo sei gare di campionato andate in archivio e 7 punti conquistati. Un inizio sicuramente non facile per la squadra di Sarri che Angelo Mellone ha così commentato ai microfoni di Radiosei.

"Mi rifiuto di dover essere felice di aver pareggiato alla scadere contro il Torino. La Lazio è questa, sono molto amareggiato di dovermi accontentare. Non vedo giocatori svogliati, anzi li vedo concentrati. Forse questa è una squadra che sta dando quasi il massimo e questo è anche più preoccupante. Bisogna accettare il fatto che la Lazio sia questa, sperando poi di essermi sbagliato a fine stagione".

"L’unica nota positiva di questa stagione sono i 30 mila abbonati, dimostrazione di un amore cieco. Gli stessi che hanno legittimamente il diretto di criticare, non tanto la squadra visto che sembra stia dando il massimo".

"Vedo un Sarri sofferente perchè è calato nella parte: è tutto un mettere delle pezze e trovare rimedio ad una serie di deficit. Questo può fare Sarri".

"Lotito? Mi sono anche annoiato a commentare le sue parole. Il suo è un atteggiamento ideologico l’ideologia nasce dalla negazione della realtà. È sempre colpa di qualcun altro, la cosa importante è non dire che mi sono sbagliato. C’è poco da commentare, è stato sempre così e non cambierà mai. I ragionamenti sono sempre gli stessi ripetuti all’infinito".

