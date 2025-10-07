WOMEN | Lazio - Juve, la vendita dei biglietti: le info
La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora Lazio Women-Juventus, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Punti vendita Vivaticket
Prezzi:
Intero tribuna e settore ospiti 10 €;
Under 16 tribuna 3 €.
Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 14:00.
