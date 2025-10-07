Lazio, Trevisani: "Cambiaghi o Cancellieri? Vi dico la mia..."

Durante l'ultima puntata di Fontana di Trevi, programma streaming di Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista Riccardo Trevisani si è espresso in merito all'exploit di Matteo Cancellieri, reduce da una doppietta contro il Torino, e lo ha messo a confronto con un altro giovane esterno italiano che si sta mettendo in luce in questo inizio campionato come Nicolò Cambiaghi. ecco di seguito le sue parole:

"Io preferisco Cambiaghi a Cancellieri, lo sapete da tempo immemorabile, da quando era a quarantasette tiri e zero gol nell'Empoli. Mi piace, è un piccolo Chiesa ma con con meno con meno capacità di fare gol evidentemente. Le cose migliori le fa sempre da assist man e se comincia a prendere la porta c'è da ridere. L'altro (Cancellieri, ndr) la porta l'ha sempre vista, ha sempre avuto un sinistro molto educato e tante volte si perdeva in atteggiamenti sbaliati. Se riesce a cliccare il tasto giusto nella testa i piedi sono anche meglio di quelli di Cambiaghi, poi sulla forza fisica e sul motore prendo Cambiaghi".

