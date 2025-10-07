WOMEN | Lazio - Genoa, al via la vendita dei tagliandi: le info

07.10.2025 18:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Lazio - Genoa, al via la vendita dei tagliandi: le info

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora Lazio Women-Genoa, in programma sabato 11 ottobre alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi:

Intero tribuna e settore ospiti 10 €;

Under 16 tribuna 3 €.

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 11:00.

