Provedel in Lazio-Torino, l'analisi: "L'unico appunto sul primo gol. Vi dico..."

Riccardo Caprai di Goalkeeper Mania è intervenuto ai microfoni di Radiosei, esprimendosi sulla performance di Provedel in Lazio-Torino e sulle sue eventuali responsabiltà sui tre gol incassati dai biancocelesti. Ecco le sue parole:

“L’analisi della prestazione e dei gol subiti da Ivan Provedel contro il Torino? Dipende da come le responsabilità vengono spiegate. Rispetto all’uscita non fatta in occasione del terzo gol, inizialmente ho avuto la sensazione che quella palla fosse aggredibile. Rivedendola bene era meno semplice di quello potesse sembrare. Poi ha avuto sfortuna a non prendere bene la palla sul colpo di testa. Non gli darei una grande responsabilità, anche perchè ha fatto un paio di interventi importanti che hanno tenuto a galla la Lazio. Anche a Marassi ha fatto interventi importanti, la sua stagione è sostanzialmente iniziata bene. La Lazio vive un momento un po’ così e ne risentono tutti.

Forse poteva fare di più in occasione del primo gol di Simeone. Se dobbiamo essere oggettivi, probabilmente doveva essere un po’ più bravo nell’orientare più esternamente la deviazione sul tiro-cross di Pedersen. Forse questo è l’unico appunto che gli si può fare. Parliamo di dettagli che a quei livelli, certamente, fanno la differenza. Sugli altri due gol subiti non ho nulla da sottolineare”.

