Maestrelli su Sarri: "Ha sempre desiderato di tornare alla Lazio..." - VIDEO

Tommaso Maestrelli, figlio del 'maestro' che ha condotto la Lazio alla vittoria del suo primo scudetto nel 1974, ha raccontato ai microfoni di Radio Laziale della giornata passata a casa di Sarri in Toscana, delle somiglianze con suo padre e non solo. Ecco di seguito le sue parole:

"Come quando Babbo decise di accettare la Lazio in Serie B e non andare a Roma in Serie A, perché accettano queste sfide? Ecco, io questa cosa la vedo uguale a quella di Babbo. Babbo scelse la Lazio in B e non la Roma. Lui ha scelto adesso la Lazio. Abbiamo passato una giornata con lui a casa, meravigliosa, in Toscana, dove mi ha aperto aperto la sua casa e ci siamo raccontati tantissime cose. A me è quello che piace è che è un uomo profondo. La sua grande ferita è stata lasciare la Lazio dopo il secondo posto. Lui avrebbe dovuto lasciarla il 15 agosto, quando capì che non c'era la possibilità di fare mercato, nonostante fu venduto Milinkovic e Lazio era arrivata in Champions. Poi ha dovuto lasciare, però quando ha lasciato è rimasto con un amaro in bocca enorme. Molti lasciano quella strada, ma in quel periodo che è rimasto fuori, ha sempre desiderato tornare alla Lazio".

