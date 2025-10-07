Serie A, Simonelli: "Milan - Como in Australia? Un'opportunità eccezionale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un comunicato ufficiale il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli ha espresso la propria soddisfazione per la decisione di giocare Milan-Como in Australia, a Perth.

"Ringrazio tutti coloro, a partire dal Presidente Ceferin, e il Presidente Gravina, che hanno saputo cogliere l’eccezionalità di questo evento. Per noi una situazione di contingenza legata all’indisponibilità dello Stadio di San Siro si è trasformata in un’opportunità per accontentare i numerosi tifosi del calcio italiano, che avranno la possibilità di seguire la partita dal vivo a Perth, e anche per le due squadre e il calcio italiano di incrementare la visibilità internazionale e la fan base. Sono certo che i tifosi di Milan e Como, che comunque non avrebbero potuto seguire il match al Meazza, capiranno il sacrificio che in questa occasione sarà loro richiesto, ma che si rifletterà in importanti benefici per le loro squadre", si legge nella nota.

