Lazio, infermeria sempre più affollata: Vecino scalpita, Marusic...

RASSEGNA STAMPA - Nessuna operazione per Nicolò Rovella che ha optato per il proseguimento della terapia conservativa per cui ne avrà almeno per un mese ancora. E poi c'è Mattia Zaccagni: gli esami strumentali a cui si è sottoposto non hanno evidenziato una lesione di secondo grado, bensì di primo, restando così ai box per tre settimane.

La buona notizia per il reparto del centrocampo però arriva da Vecino. Come riporta il Corriere dello Sport, durante la sosta dovrebbe tornare in gruppo. L’uruguaiano non gioca da metà agosto a causa di una lesione muscolare e una successiva infiammazione che ne ha rallentato la ripresa. In settimana dunque, l'uruguaiano tornerà ad allenarsi parzialmente in gruppo, con l’obiettivo di rientrare tra i convocati alla ripresa del campionato.

L’infermeria della Lazio però continua a essere affollata. Adam Marusic si è fermato dopo l’assist per il raddoppio di Castellanos: una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro che lo costringerà a uno stop di almeno due settimane. Più complessa la situazione di Luca Pellegrini, costretto al cambio nella ripresa contro il Torino, per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Per il terzino un gonfiore e dolore da tenere sotto controllo: verrà rivalutato nei prossimi giorni, proverà a stringere i denti per la partita con l'Atalanta. E poi i lungodegenti Gigot e Dele-Bashiru entrambi fuori lista.

