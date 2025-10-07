Lazio, Sabatini su Lotito: "Sembra un disco rotto! Così fa la figura dello..."

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini, che ha parlato della situazione della Lazio dopo la vittoria contro il Genoa e il pareggio contro il Torino. In particolare, poi, ha espresso il suo pensiero anche sulla comunicazione di Sarri e del presidente Lotito in queste prime giornate di campionato. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Nella partita contro il Torino ci sono stati un sacco di errori, e non solo dell’arbitro. Credo che la Lazio si debba tenere stretta questi quattro punti (contando anche il Genoa, ndr.), perché poteva andare molto peggio, e Cancellieri, su cui i tifosi e la società devono avere più fiducia. È un attaccante che non ha avuto un grande rendimento, che probabilmente sarebbe andato via con il mercato aperto e che ha giocato in squadre minori, ma per me è un buon giocatore. Gli manca un po’ di carattere, perché il fisico e i piedi ci sono”.

“Sarri? Se non ha parlato dopo il Torino per motivi di salute, non si scherza. Per il resto, delle volte la sua comunicazione non mi è piaciuta. È uno che ha a cuore la Lazio, un allenatore molto bravo e preparato, umanamente una persona a modo, ma su alcuni aspetti tecnico-tattici la sua è stata una comunicazione un po’ difettosa”.

“Lotito? Mi sembra un disco rotto, che ripete sempre le stesse cose. Dovrebbe argomentare meglio e portare dei numeri, che lui ha, della Lega Calcio riguardo l’Inter, il Milan, la Juve e le altre. Siccome è preparato e sa tutto, che parli per slogan mi sembra un autogol. Lotito fa la figura dello stupido se l’indice di liquidità lo chiama ‘indice di stupidità’, perché ci è cascato lui. Poi sul fatto che questo parametro conti molto di più di altre situazioni di bilancio di altre società, su questo ha ragione Lotito”.

