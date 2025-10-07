Lazio, Isaksen sul ritorno di Sarri: "All'inizio è stata molto dura, ora..."

Direttamente dal ritiro della Danimarca, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. I due avevano già lavorato insieme nella stagione 2023/24, quando poi il tecnico ha deciso di dimettersi a marzo. Ora, dopo un'estate complicatissima per il danese, si sono ritrovati. Di seguito le sue parole riportate dal portale dagbladet: "Sarri? Ora è cento volte più facile allenarsi con lui. All'inizio, quando sono arrivato alla Lazio, è stata davvero dura, mentre adesso ho un il grande vantaggio di sapere l'italiano. In più conosco bene anche le sue tattiche e i suoi metodi di lavoro, quindi so cosa vuole".

