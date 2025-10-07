Serie A, gli anticipi e i posticipi dalla 13a alla 22a giornata: quando gioca la Lazio
La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle gare dalla 13esima alla 22esima giornata di campionato. Di seguito tutti gli impegni della Lazio.
13ª giornata
Milan-LAZIO, sabato 29 novembre 2025 ore 20:45
14ª giornata
LAZIO-Bologna, domenica 7 dicembre 2025 ore 18:00
15ª giornata
Parma-LAZIO, sabato 13 dicembre 2025 ore 18:00
16ª giornata
LAZIO-Cremonese, sabato 20 dicembre 2025 ore 18:00
17ª giornata
Udinese-LAZIO, sabato 27 dicembre 2025 ore 18:00
18ª giornata
LAZIO-Napoli, domenica 4 gennaio 2026 ore 12:30
19ª giornata
LAZIO-Fiorentina, mercoledì 7 gennaio 2026 ore 20:45
20ª giornata
Hellas Verona-LAZIO, domenica 11 gennaio 2026 ore 18:00
21ª giornata
LAZIO-Como, lunedì 19 gennaio 2026 ore 20:45
22ª giornata
Lecce-LAZIO, sabato 24 gennaio 2026 ore 20:45
Pubblicato il 6/10