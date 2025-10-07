Serie A, gli anticipi e i posticipi dalla 13a alla 22a giornata: quando gioca la Lazio

Serie A, gli anticipi e i posticipi dalla 13a alla 22a giornata: quando gioca la Lazio

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle gare dalla 13esima alla 22esima giornata di campionato. Di seguito tutti gli impegni della Lazio.

13ª giornata

Milan-LAZIO, sabato 29 novembre 2025 ore 20:45

14ª giornata

LAZIO-Bologna, domenica 7 dicembre 2025 ore 18:00

15ª giornata

Parma-LAZIO, sabato 13 dicembre 2025 ore 18:00

16ª giornata

LAZIO-Cremonese, sabato 20 dicembre 2025 ore 18:00

17ª giornata

Udinese-LAZIO, sabato 27 dicembre 2025 ore 18:00

18ª giornata

LAZIO-Napoli, domenica 4 gennaio 2026 ore 12:30

19ª giornata

LAZIO-Fiorentina, mercoledì 7 gennaio 2026 ore 20:45

20ª giornata

Hellas Verona-LAZIO, domenica 11 gennaio 2026 ore 18:00

21ª giornata

LAZIO-Como, lunedì 19 gennaio 2026 ore 20:45

22ª giornata

Lecce-LAZIO, sabato 24 gennaio 2026 ore 20:45

