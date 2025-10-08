Lazio, chi sostituirà Zaccagni? Ecco qual è la 'pazza idea' di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Pausa Nazionali. Maurizio Sarri può sedersi, respirare e tornare a ragionare su quale sia il miglior modo per proseguire la stagione. Tanti gli interrogativi, a partire dal modulo con cui continuare. Insistere con il 4-2-3-1 o tornare al 4-3-3? Inoltre, il mister deve ovviare alle assenze degli infortunati e trovare delle alternative che possano consentire alla Lazio di rialzarsi, perché quello deve essere l'obiettivo.

Tanti gli stop, ma quello che potrebbe pesare più di tutti riguarda Zaccagni, il quale probabilmente salterà le sfide contro Atalanta e Juventus. Sabato all'Olimpico è stato Pedro a prendere il suo posto, ma con il rientro a pieno ritmo di Isaksen e Noslin che chiede (e forse merita) maggior considerazione dopo aver guadagnato il calcio di rigore nel finale contro il Torino, Sarri ha l'imbarazzo della scelta. Una scelta che però non può permettersi di sbagliare.

Da qui nasce una 'pazza idea' secondo Il Messaggero, ovvero avanzare l'insospettabile Nuno Tavares, fin qui utilizzato solo come terzino, con il rientrante Pellegrini che agirebbe alle sue spalle da terzino. Il portoghese ha sempre dimostrato una propensione offensiva, chissà che questa mossa non possa giovare alla sua fame di corsa. Meno diagonali difensive, più corse verso il fondo. Può essere un modo per mischiare le carte e sorprendere l'avversario.

Pubblicato il 7/10