News | Giulia De Lellis in ospedale, enigma con Tony Effe: cosa accade
07.10.2025 11:00 di Giovanni Parterioli
Enigma nel mondo dei VIP, anche se nel frattempo va sottolineato un ricovero importante. E' quello di Giulia De Lellis, popolare influencer, che attualmente si trova ricoverata al Gemelli. Accanto a lei Tony Effe. Tuttavia, in questa vicenda, c'è anche un enigma che sta facendo molto discutere sui social. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> GIULIA DE LELLIS RICOVERATA <<<