Inter, migliorano le condizioni di Thuram: la situazione in vista della Roma
Migliorano le condizioni di Marcus Thuram. La Gazzetta dello Sport di oggi ha messo in evidenza le condizioni del francese, che ha saltato l'ultima partita di campionato contro la Cremonese dopo aver accusato un problema nel corso della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga.
Per questo motivo il giocatore non ha potuto rispondere alla chiamata del commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps. Nel frattempo lo staff medico lo sottoporrà a un esame strumentale tra qualche giorno per valutarne i progressi, dopo aver rimediato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. C'è speranza per recuperarlo in vista del ritorno del campionato, dove l'Inter sfiderà la Roma all'Olimpico il 18 ottobre.