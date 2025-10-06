WOMEN | Lazio, due biancocelesti nella top XI della 1ª giornata - FOTO

La Lazio Women ha battuto il Como all'esordio, conquistando così i primi tre punti stagionali grazie alle reti di Le Bihan e Piemonte. Un successo arrivato in una gara complicata su un campo non facile che però è di particolare ispirazione per la francese che è stata proclamata anche MVP della giornata. La biancoceleste ha realizzato cinque reti nelle ultime tre trasferte contro le lariane e con il gol di ieri e l'assist per l'ex Siviglia, si è presa un posto nella top XI della giornata. A farle compagnia è Elisabetta Oliviero che, anche ieri, ha sostenuto una gran prova. Di seguito la formazione completa:

La 𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟏 della prima giornata di #SerieAWomenAthora



