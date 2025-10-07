Lazio, Rovella non si opera: la posizione della società dopo la decisione

RASSEGNA STAMPA - E' arrivata ieri pomeriggio la sua decisione: Nicolò Rovella non si opera. Dopo settimane di terapie conservative per la pubalgia, era stato fissato per domani un appuntamento presso la clinica privata Quisisana, dove il giocatore aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. Ma come riporta il Corriere dello Sport, non era mai stato del tutto convinto e così, alla fine, dopo aver valutato pro e contro, ha deciso di aspettare e proseguire con la terapia conservativa che aveva già iniziato.

La società avrebbe preferito l'operazione, cercando di convincerlo fino alla fine ma poi ha accettato passivamente la scelta del play. Scelta che lo terrà ancora fuori comunque per circa un mese. Un piccolo sospiro di sollievo invece per Mattia Zaccagni che dovrebbe aver riportato una lesione di primo grado, scongiurando così il pericolo del secondo grado o problematiche più importanti. Il capitano della Lazio si era fermato alla vigilia del match con il Torino per un problema muscolare all’adduttore.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri avrebbero escluso così la lesione di secondo grado. Il capitano dovrà comunque restare fermo per circa 3-4 settimane, saltando quindi le sfide con l’Atalanta e la Juventus, sperando di tornare in tempo per la partita successiva con il Pisa.

