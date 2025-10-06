Lazio, ecco la decisione di Rovella: non si opera! E ora...

Nicolò Rovella non si opera. Il centrocampista della Lazio, da inizio stagione alle prese con la pubalgia, ha preso la sua decisione: non si sottoporrà all'intervento chirurgico ma proseguirà con la terapia conservativa. Aveva iniziato questo programma due settimane fa, dopo il derby contro la Roma in cui era uscito nel primo tempo proprio a causa di questo problema fisico. Dopo ulteriori consulti negli ultimi giorni ha scelto ancora di non finire sotto i ferri.

