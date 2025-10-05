Lazio, Giordano: "Un punto guadagnato! Castellanos? Deve capire che..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giorno dopo la partita tra Lazio e Torino - terminata per 3-3 - l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, ha commentato la partita, la prova della squadra e quella di alcuni singoli.

"Di primo acchito è un punto guadagnato perché raggiunto all'ultimo secondo. Bastava che un difensore del Torino la spazzasse il fallo laterale per perderla. Sul 3-2 potevi pensare fosse finita, ma Noslin è stato bravo a non arrendersi così come tutta la squadra, e si è agguantato un pareggio tutto sommato meritato. Provedel ha fatto due parate incredibili, forse sul primo gol l'ha respinta in malomodo ma sul terzo non poteva fare niente. Io credo che abbia fatto una buona partita. Castellanos non capisce che non è il momento di fare cose come la rabona. All'inizio del secondo tempo sul 2-1 dai un segnale di poca concentrazione, e non solo agli avversari ma anche ai tuoi compagni. Era in una zona del campo in cui non serviva assolutamente a nulla, inspiegabile".

