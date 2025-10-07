Milan - Como in Australia, a sorridere è tutta la Serie A: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio Milan e Como scenderanno in campo ma non a San Siro, bensì in Australia e più precisamente a Perth. Dopo aver ricevuto il via libera della Uefa è ormai ufficiale che la sfida tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas sarà la prima del campionato italiano a giocarsi fuori dai confini nazionali.

Una decisione storica che ha molto a che fare anche con i compensi. In totale il match vale 12 milioni di euro che non saranno solo appannaggio di Milan e Como, a cui andrà il compenso maggiore, ma che riguarda tutti i club di Serie A che, infatti, riceveranno un compenso economico.

