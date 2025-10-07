Lazio, Petrucci (Sky): "A gennaio si farà mercato, ma..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci ha fatto il punto in vista del mercato di gennaio, prima di esprimere il proprio 'ricordo' sulla Lazio del 1974 e su Tommaso Maestrelli, approfittando della presenza in studio del figlio Massimo.

MERCATO IN ESTATE - "Lotito ha inteso che la Lazio farà mercato, ma a saldo zero a meno di sorprese in quest'ultima settimana. Se sono costretto a vedere il bicchiere mezzo pieno è un passo avanti rispetto a quest'estate, anche se in questa condizione non sarà facile farlo. Ad oggi la situazione è questa".

LA LAZIO DI MAESTRELLI - "Io non ho vissuto la Lazio del 1974, ma la conosco meglio della Lazio che ho vissuto per le immagini e per le testimonianze o per i racconti della mia famiglia. La prima immagine che mi viene quando penso a Maestrelli è come me lo raccontava la mia famiglia".

SARRI - "Se in questa situazione ci fosse stato un altro allenatore e non Sarri? Poteva esserci anche uno degli allenatori migliori del panorama ma non so quanto sarebbe stato in grado di gestire una situazione complicata, anche se non drammatica, ma molto complicata. Oggi cosa ci racconteremo con un altro allenatore".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.